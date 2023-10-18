Стало известно, кого из игроков сборной Украины признали лучшим в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 против Мальты, который состоялся 17 октября.

Награду "Лев матча" завоевал вингер сборной Украины Михаил Мудрик, сообщает пресс-служба УАФ.

Мальта – Украина – 1:3 – видео голов

В конце игры 22-летний атакующий полузащитник забил свой дебютный гол за сборную Украины. Кроме того, в первом тайме Михаил заработал пенальти, который реализовал Артем Довбык.

Мудрик собрал абсолютное большинство голосов. За вингера Челси проголосовали 66% болельщиков. Вторым в опросе финишировал Артем Довбик, получивший 10% голосов. Третье место разделили Георгий Судаков и Александр Зинченко (по 6%). Топ-5 замкнул Анатолий Трубин, за которого отдали голоса 4% болельщиков.

Напомним, после победы над Мальтой команда Сергея Реброва занимает второе место группы С – 7 матчей, 13 очков. Италия имеет 10 баллов и игру в запасе. Англия после победы над "Скуадрой Адзуррой" вышла в финальную стадию Евро-2024, гарантировав первое место группы.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба прямой путевки на Евро определится в игре с Италией