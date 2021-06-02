Наставник сборной Северной Ирландии Ян Бараклоу ответственно готовит свою команду к спаррингу с командой Шевченко.

"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и независимо от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.

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В последнее время, к сожалению, у нас это не удавалось. Да, мы обыграли Мальту (3:0 – прим.), Но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее", – сказал Бараклоу в эфире Футбол News.

Сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые» отправятся на Евро-2022.

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