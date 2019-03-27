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Мальта – Испания – 0:2 – видео голов и обзор матча

10:36 38 Читати українською
Мальта – Испания – 0:2 – видео голов и обзор матча
Мальта – Испания – 0:2 / Reuters

Сборная Испании не испытала трудностей в выездном матче против Мальты (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча Мальта – Испания.

 

Сборная Испании уверенно обыграла Мальту. Героем матча стал Мората, который открыл счет в середине первого тайма, а во втором удвоил преимущество "Фурии Рохи". 0:2 – Испания одерживает убедительную победу при не слишком яркой игре.

Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией: Евро-2020, группа F

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Мальта - Испания Альваро Мората Альваро Мората Испания Испания Мальта Мальта Видеоновости
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