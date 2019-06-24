Мальорка вышла в Примеру благодаря невероятному камбэку – безумное празднование игроков и фанатов

Мальорка вернулась в высший испанский дивизион после 6 лет отсутствия. В ответном матче финала плей-офф балеарцы обыграли Депортиво со счетом 3:0 после поражения 0:2 в первой игре.

Мальорка снова будет выступать в Примере, в которой не играла 6 лет. Балеарцы разгромили Депортиво 3:0, уступив в первом поединке 0:2. Таким образом именно островитяне стали последней командой, которая повысилась в классе (после Гранады и Осасуны).

Мальорка совершила невероятный камбэк в матче с Депортиво и завоевала путевку в Примеру

Сразу после финального свистка на поле началось настоящее безумие, к которому присоединились несколько тысяч болельщиков Мальорки. Фанаты заслуженно разделили этот успех вместе со своими любимцами.

Впрочем, только полем все не ограничилось, празднование продолжилось и в раздевалке. Танцы, крики, пение, шампанское – было все.

Напомним, именно Мальорка стала на пути Альбасете, выбив команду Романа Зозули в полуфинале плей-офф. Интересно, что еще в сезоне 2017/18 балеарцы играли в Сегунде Б (третий по силе дивизион Испании).

"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист