Мальорка вслед за Эспаньолом оформила возвращение в Примеру – островитянам даже не пришлось выходить на поле
Определилась вторая команда, которая получила прямую путевку в Примеру на сезон 2021/22.
Ранее выход в элиту праздновал Эспаньол, а теперь к "попугаям" присоединилась Мальорка. Обе команды задержались в Сегунде только на сезон.
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Мальорке даже не пришлось выходить на поле в 40 туре. Сегодня Альмерия сенсационно не справилась с Картахеной (2:3) и может готовиться к плей-офф. А вот Эспаньол и Мальорка еще разыграют титул чемпиона Сегунды – за 3 тура до финиша "попугаи" имеют преимущество в 3 очка.
Добавим, что сейчас только одна команда успела "гарантировать" себе вылет из Примеры – это Эйбар.
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