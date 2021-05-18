Ранее выход в элиту праздновал Эспаньол, а теперь к "попугаям" присоединилась Мальорка. Обе команды задержались в Сегунде только на сезон.

Полуфинал плей-офф Чемпионшипа: Брентфорд проиграл Борнмуту из-за авантюризма капитана, Суонси одолел Барнсли на выезде

Мальорке даже не пришлось выходить на поле в 40 туре. Сегодня Альмерия сенсационно не справилась с Картахеной (2:3) и может готовиться к плей-офф. А вот Эспаньол и Мальорка еще разыграют титул чемпиона Сегунды – за 3 тура до финиша "попугаи" имеют преимущество в 3 очка.

Добавим, что сейчас только одна команда успела "гарантировать" себе вылет из Примеры – это Эйбар.

Ліверпуль, Челсі та Лестер б'ються за ЛЧ, другий фінал Почеттіно з ПСЖ та надії на молодшого брата – топ-матчі мідвіку