Чемпионат Испании 2021/22, 10-й тур

Валенсия – Мальорка – 2:2

Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Диакаби, 38 (автогол)

Кадис – Алавес – начало в 17:15

Эльче – Эспаньол – начало в 19:30

Атлетик – Вильярреал – начало в 22:00

Валенсия с Пепе Бордаласом во главе взяла хороший старт в чемпионате, однако потом дела розлагодились – в последних 5-ти турах Ла Лиги "летучие мыши" не выиграли ни одного матча, потерпев три поражения. Левантийцы имели оправдание в виде тяжёлого календаря (Реал, Севилья, Барселона), однако в домашней встрече с Мальоркой команда обязана была одерживать победу.

Осасуна на последней минуте упустила победу над Гранадой, однако потеснила Реал со второй ступеньки Ла Лиги

Впрочем, вместо праздника болельщики на Месталье получили фиаско. разменявшись несколькими хорошими атаками в первые полчаса, Валенсия пропустила на 32-й минуте – это Ли Кан Ин обыграл Рачича в штрафной и выкатил пас на 11 метров под удар Анхелю Родригесу. Ещё через шесть минут Мальорка шокировала хозяев вторым голом – это Дани Родригес пробил с острого угла с минимального расстояния. Мяч рикошетом от Диакаби влетел в ворота. 0:2.

Во втором тайме Валенсия отчаянно пыталась отыграться. Гости ещё и в меньшинстве остались вследствие удаления Ли Кан Ина, но давление "летучих мышей" не приносило успеха – хотя у них были и попадание в перекладину, и опасные удары в створ. Аж в компенсированное время Гедеш сократил отставание дальним выстрелом в девятку. Казалось, что он сделал это слишком поздно, однако на последних секундах Гайя с передаче Андре Маркоса забил второй гол – 2:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Турнирная таблица чемпионата Испании