Чемпионат Испании 2021/22, 2-й тур

Алавес – Мальорка – 0:1

Гол: Ниньо, 80

Удаление: Дуарте, 66 (Мальорка)

Гранада – Валенсия – начало в 20:30

Эспаньол – Вильяреал – начало в 20:30

Программу дня в Испании открывала встреча в Витория-Гастейс, где местный Алавес принимал Мальорку. Обе команды ещё не знали побед в новом сезоне – островитяне расписали ничью с Бетисом, а баски потерпели разгромное поражение от Реала. Таким образом, сегодня никто бы не согласился на раздел очков. Ожидался напряжённый и интересный матч.

Впрочем, не тут-то было. В течение 79-ти минут на табло горели 0:0, а из интересных моментов можно вспомнить лишь удаление Дуарте на 66-й минуте. Алавес остался в меньшинстве, но держался. На 80-й же минуте гости таки дожали соперника благодаря голу Ниньо – новичок Мальорки вышел один на один и уверенно переиграл голкипера. 0:1! Именно с этим счётом поединок и подошел к концу.

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