В матче 13-го тура чемпионата Испании Кадис на выезде разошелся миром с Мальоркой (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В перенесенном матче 13-го тура Мальорка принимала Кадис. Обе команды в текущем сезоне не хватают звезд с неба, находясь в хвосте турнирной таблицы.

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Хозяева начали очень активно, но... пропустили после первого же удара в створ ворот. Алькарас эффектно исполнил штрафной – мяч попал в перекладину и влетел в сетку. В конце тайма Ларин имел шанс сравнять, когда вышел один на один с Хилем, но кипер Кадиса был быстрее и перехватил сферу. Однако на перерыв команды ушли при равном счете – Бастидас откликнулся на навес в район одиннадцатиметровой отметки и "главные усы Ла Лиги" восстановили статус-кво.

Во втором тайме хозяева продолжили владеть преимуществом, однако воплотить его в забитые мячи так и не удалось. Все завершилось боевой ничьей, которая принесла Мальорке 10 очков и оставила семнадцатой в турнирной таблице Примеры. Кадис с 11 пунктами на ступень выше.

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