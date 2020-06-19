Мальорка упустила победу над Леганесом, Гранада минимально уступила Вильярреалу: 30-й тур Ла Лиги, пятница

В рамках 30-го тура Ла Лиги состоялись 2 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 30-й тур

Мальорка – Леганес – 1:1

Голы: Севилья, 9 – Родригес, 87

Гранада – Вильярреал – 0:1

Гол: Морено (Х.), 11

В пятницу вечером Леганес посетил Балеарские острова для поединка с Мальоркой. Хозяевам удалось открыть счет уже на 9-й минуте. Севилья со штрафного пробил в нижний левый угол ворот – стенка закрыла обзор голкиперу, который из-за этого не успел среагировать на удар. Больше интересных моментов в первом тайме зрители не увидели.

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Во втором тайме ситуация не изменилась, команды вели игру с переменным успехом. Леганес стремился отыграться и им это удалось аж на 87-й минуте. Оскар Родригес со штрафного на дальней дистанции попал точно в правую девятку – без шансов для голкипера. На последних минутах хозяева бросились в атаку, однако вырвать победу не хватило времени.

Гранада принимала Вильярреал. Гостям удалось открыть счет уже на 11-й минуте. Пенья отдал прекрасную дальнюю передачу верхом, которую принял Морено. Он вышел один на один с вратарем и мощно прострелил в дальний левый угол – 0:1. Больше интересных моментов первый тайм зрителям не подарил.

Вторая половина встречи оказалась чрезвычайно скучной. Только Альварес создал опасный момент на 61-й, но попал в перекладину. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вильярреала – 0:1.

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