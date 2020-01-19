Эспаньол победил Вильярреал, Бетис разгромил Реал Сосьедад, Мальорка уничтожила Валенсию: 20-й тур Примеры, воскресенье

В рамках 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье состоялось несколько матчей. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 20-й тур

Мальорка – Валенсия – 4:1

Голы: Раильо, 7, Будимир, 23, 41, Лаго, 79 – Торрес, 82

Удаление: Парехо, 51 (В, вторая желтая карточка)

Бетис – Реал Сосьедад – 3:0

Голы: Иглесиас, 27, Хоакин, 45, Каналес, 90+5

Вильярреал – Эспаньол – 1:2

Голы: Касорла, 62 (пен.) – Лопес Силва, 6, де Томас, 47

Удаление: Хави Лопес, 59 (Эспаньол)

Атлетик – Сельта – начало в 19:30

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро – Зидан деклассировал Лопетеги, VAR снова спровоцировал скандал

Мальорка шокировала гостей с Валенсии уже на старте поединка. На 7-й минуте Антонио Раильо головой классно замкнул навес Севильи со штрафного. А на 22-й минуте Анте Будимир удачно подправил в ворота то ли прострел, то ли удар Родригеса. Перед перерывом результативный хорват оформил дубль – он вырвался на оперативный простор, посадил на землю защитника и мощно пробил в дальний угол – 3:0.

Возможно, "летучие мыши" и попытались бы отыграться во втором тайме, но уже в дебюте команду подвел капитан. Дани Парехо грубо въехал в соперника и пошел отдыхать досрочно. Островитяне имели немало возможностей, чтобы довести счет до совсем неприличного, но забили лишь на 79-й минуте. Это Будимир отбросил на Джуниора Лаго, а тот мощно пробил метров с 25-ти. Несколько минут спустя счет размочил Ферран Торрес, мощно пробив в ближний угол из пределов штрафной. Большее гостям не удалось – уверенная и неожиданная победа Мальорки.

В свою очередь Бетис впервые забил баскам на 27-й минуте, когда Каналес подачей с углового нашел Борху Иглесиаса. Второй мяч севильцы забили в раздевалку – Эмерсон сбросил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда ветеран Хоакин Санчес в одно касание отправил мяч точно в угол – 2:0!

Во втором тайме Сосьедад перехватил инициативу и начал создавать моменты у ворот Бетиса. Правда, пробить хотя бы раз в створ ворот Роблеса сан-себастьянцы так и не сумели. Зато в финале поединка в третий раз забили хозяева. Гуардадо накрутил защитников и отбросил на свободного Серхио Каналеса, тот избежал контакта с защитником и пробил под перекладину.

Вильярреал на своем поле принимал неудачника турнирной таблицы Эспаньол. Уже в самом начале матча гости шокировали хозяев быстрым голом – Давид Лопес Силва удачно замкнул подачу с углового. Мануэль Тригерос в середине тайма мог счет сравнять, однако пробил над перекладиной.

Сразу же после перерыва "попугаи" увеличили свое преимущество – Рауль де Томас головой точно пробил под левую штангу. Впоследствии арбитр оставил гостей в меньшинстве – за игру рукой в ​​собственной штрафной был удален Хави Лопес, а пенальти уверенно реализовал Сантьяго Касорла. Эспаньол выстоял, однако трех набранных очков пока не хватило, чтобы подняться с последней ступеньки.

Турнирная таблица чемпионата Испании