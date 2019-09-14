Мальорка сыграла вничью с Атлетиком в матче с сумасшедшей концовкой

В матче 4-го тура чемпионата Испании Мальорка и Атлетик победителя между собой не определили.

В матче 4-го тура испанской Примеры Мальорка дома принимала Атлетик. В первом тайме команды не имели много возможностей, чтобы открыть счет. Острые моменты начали возникать только под конец первой половины встречи. Сначала Атлетик мог выходить вперед после удара Муньяина с линии штрафной, но мяч просвистел у левой стойки, а позже классный удар под перекладину Сальви Севильи из Мальорки вытащил голкипер.

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Во втором тайме все самое интересное произошло в последней четверти поединка. Абдон Басдидас, выйдя на замену на 75-й минуте за короткий промежуток времени успел заработать желтую карточку и пенальти для Мальорки! Он взялся его пробивать, но промахнулся, пробив рядом с левой стойкой! Последние минуты матча были сумасшедшими! Сначала Атлетик получил право на пенальти после проверки VAR, который не смог реализовать Адурис, а затем тот же VAR подтвердил пенальти в ворота гостей, которые все же сумели забить с игры, но арбитр указал на положение вне игры! Безумная концовка, которая не принесла победы ни одной из команд – 0:0.

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