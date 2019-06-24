Мальорка сделала невероятный камбэк в матче с Депортиво и завоевала путевку в Примеру

По итогам плей-офф Сегунды определился последний участник высшего дивизиона Испании на следующий сезон.

Сегунда, повышение в классе, финал плей-офф

Мальорка – Депортиво – 3:0 (0:2)

Голы: Будимир, 21, Севилья, 62, Бастидас, 82

"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист

Игрокам Мальорки нужно было отыгрывать гандикап в 2 мяча после первого матча, что они и взялись реализовывать. Уже в первом тайме хозяева открыли счет.

После перерыва игроки Депортиво старались играть на удержание счета, за что и поплатились еще одним пропущенным голом на 62-й минуте. Все шло до овертайма, но хозяева были против такого сценария и добили соперника третьим голом.

Мальорка – последний участник чемпионата Испании сезона 2019/20. Это может стать ключевым фактором для украинского форварда Романа Зозули, который рассматривал островитян как один из вариантов продолжения карьеры, но только в случае их повышения в классе.