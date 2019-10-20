Мальорка – Реал – 1:0 – видео гола и обзор матча

Реал сенсационно уступил Мальорке в рамках 9-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Мальорка – Реал.

Реал приехал в гости к Мальорке, где потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, что стало настоящим шоком для мадридцев. Несмотря на все потуги спасти положение, защита Мальорки удачно справлялся с атаками именитых гостей.

Поражение заставило Реал пропустить Барселону на первую строчку турнирной таблицы. Мальорка – 14-я.

Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры