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Мальорка – Реал – 1:0 – видео гола и обзор матча

10:31 54 Читати українською
Мальорка – Реал – 1:0 – видео гола и обзор матча
Мальорка – Реал – видео гола и обзор матча / Фото Goal

Реал сенсационно уступил Мальорке в рамках 9-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Мальорка – Реал.

7’ Лагу Джуниор
 
Альваро Одриосола 75’
7’ Лагу Джуниор
75’ Альваро Одриосола

Реал приехал в гости к Мальорке, где потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, что стало настоящим шоком для мадридцев. Несмотря на все потуги спасти положение, защита Мальорки удачно справлялся с атаками именитых гостей.

Поражение заставило Реал пропустить Барселону на первую строчку турнирной таблицы. Мальорка – 14-я.

Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры

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Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры
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Теги
Испания Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Мальорка - Реал Мадрид Мальорка Мальорка
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