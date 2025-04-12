В рамках 31-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 31-й тур

Реал Сосьедад – Мальорка – 0:2

Голы: Ларин, 20, Дардер, 47

Хетафе – Лас-Пальмас – 1:3

Голы: Альдерете, 33 – Ф. Силва, 53, 74, Макберни, 61

Удаления: Рико, 33 (Хетафе)

Сельта – Эспаньол – 0:2

Голы: Фернандес, 28, 63

Мальорка в чрезвычайно важном матче победила Реал Сосьедад, хотя баски были активнее и острее. В частности, Грейф выполнил два классных сейва после ударов хозяев.

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Впрочем, свои возможности "чурри-урдин" не реализовали, а вот островитяне забили два гола. Героями стали Ларин и Дардер. Благодаря этому успеху Мальорка обошла Реал Сосьедад и вплотную приблизилась к зоне еврокубков. Балеарцы уступают седьмой Сельте только из-за худших дополнительных показателей.

Лас-Пальмас прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге (и 13-матчевую в целом), одолев Хетафе на выезде. Хотя именно канарцы пропустили первыми, причем уже на 10-й минуте в результате точного выстрела Альдерете. Хуанми мог и удвоить преимущество, однако гостей спас голкипер.

Впрочем, на 33-й минуте мадридцы остались в меньшинстве, а второй тайм они тотально провалили, В течение 53-74 минут Лас-Пальмас забил трижды – Фабиу Силва оформил дубль, а еще один гол в активе Макебрни. Они и принесли победу, в результате которой островитяне приблизились к выходу из зоны вылета на расстояние одного зачетного балла. Хетафе же остался в четырех очках от зоны еврокубков.

Сельта, которая замыкает испанскую топ-7, могла уйти в отрыв от всех конкурентов – вот только галисийцы неожиданно проиграли Эспаньолу. Героем каталонцев стал Роберто Фернандес, который оформил дубль. Если бы не голкипер хозяев, то "попугаи" могли бы и три гола забить.

Хотя в целом Сельта была активнее и острее – особенно во втором тайме. Гостей спасли сейвы Жоана Гарсии, а в одном из моментов за Эспаньол вступилась перекладина.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу каталонцев, благодаря которой удалось оторваться от зоны вылета на шесть очков. Галисийцы же опережают своих конкурентов только по дополнительным показателям.

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