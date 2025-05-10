В рамках субботней программы 35-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 35-й тур

Валенсия – Хетафе – 3:0

Голы: Пепелу, 8, Д. Лопес, 18, Дуро, 37 (пен)

Сельта – Севилья – 3:2

Голы: Мориба, 19, Мингеса, 65, Иглесиас, 90+1 – Гудель, 45+9 (пен), Салас, 90+7

Удаление: Алонсо, 45+7

Мальорка – Вальядолид – 2:1

Голы: Маскарель, 28, Дардер, 49 – Чуки, 11

Атлетико – Реал Сосьедад – начало в 22:00

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Валенсия в родных стенах устроила разгром Хетафе, забив трижды еще до перерыва. Благодаря этому успеху "летучие мыши" приблизились к зоне еврокубков на расстояние двух зачетных баллов. Мадридцы же остались в семи очках от зоны вылета.

Севилья продолжает борьбу за выживание, а Сельта пытается обеспечить себе участие в еврокубках. "Кельты" вышли вперед на 19 минуте и команде удавалось удерживать счет. Впрочем, под конец тайма Маркос Алонсо подставил партнеров. Мяч попал в руку защитнику, а затем он слишком апеллировал к арбитру и соперникам, получив красную карту. Гудель без проблем реализовал пенальти.

Несмотря на то, что Сельта осталась в меньшинстве, им удалось выйти после перерыва вперед. Мингеса удачно распорядился навесом, замкнув его без шансов для голкипера. На последних минутах Севилья имела классный момент для того, чтобы сравнять, но Гуаита совершил шикарный сейв. Уже в компенсированное время голкипер "кельтов" выполнил длинную передачу, мяч попал к Борхе Иглесиасу, который забросил его в ворота. Окончательный счет установил Кике Салас.

Вальядолид уже оформил вылет из Ла Лиги, а Мальорка еще имеет шанс попасть в еврокубки. Хозяева неожиданно пропустили первыми. "Бело-фиолетовые" воспользовались быстрой атакой и провалом в обороне соперника. Впрочем, Мальорка еще до перерыва сумела отыграться. Маффео сделал шикарный дальний пас во вратарскую, а Маскарель вколотил мяч в сетку ворот. С началом второго тайма Вальядолид во второй раз пропустил.

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