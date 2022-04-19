Во вторник 33-й тур Ла Лиги стартовал тремя матчами. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 33-й тур

Мальорка – Алавес – 2:1

Голы: Бастидас, 11, Мурики, 45+4 – Раильо, 73 (аг.)

Бетис – Эльче – начало матча в 22:00

Вильярреал – Валенсия – начало матча в 22:30

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В первом матче дня сошлись откровенные аутсайдеры турнирной таблицы – Мальорка и Алавес. Обеим командам кровь из носа нужно было набирать очки, чтобы остаться в элите. Гости в течение первого тайма обладали безоговорочным преимуществом во всех компонентах игры, однако получили в свои ворота два сухих гола. Сначала Бастидас удачно воспользовался стандартом и открыл счет уже на одиннадцатой минуте.

К концу тайма Хоселу обязан был сравнивать, но его выход один на один с Серхио Рико завершился фиаско – кипер Мальорки среагировал на мощный удар по центру ворот. В ответ "островяне" забили второй раз на четвертой добавленной минуте. Вброс из-за боковой, игроки Мальорки поборолись в верховой дуэли, мяч отскочил к Мурики и тот, развернувшись, с острого угла пробил мимо голкипера.

На экваторе второй сорокапятиминутки Алавесу удалось сократить силами соперника. Раильо пытался головой выбить сферу после прострельной передачи, однако срезал ее за спину собственному голкиперу. Больше голов в матче не забивали.

Победа принесла Мальорке 32 очка и подняла сразу на 16-ю строчку, Алавес с 25 пунктами – последний.

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