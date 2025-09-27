Чемпионат Испании 2025/26, 7-й тур

Хетафе – Леванте – 1:1

Голы: Иглесиас, 57 – Ромеро, 26

Мальорка – Алавес – 1:0

Гол: Асано, 37

Владельцы Ливерпуля сделали последний шаг к приобретению мадридского клуба, Реал одобряет

Перед отчетным матчем команды подходили в разном статусе: Хетафе необычно для себя находился в зоне еврокубков, тогда как Леванте был над зоной вылета. Матчи Хетафе при Хосе Бордаласе проходят по похожему сценарию: много борьбы, толкотни и желтых карточек. Все это было и в сегодняшнем матче. Красноречивая статистика первого тайма: арбитр показал 4 желтые карточки, а команды совершили 16 фолов – много даже для матчей с участием Хетафе. Впрочем, в этой борьбе нашлось место и для гола: на 26-й минуте Иван Ромеро получил передачу от Роджера Бруге и спокойно расстрелял ворота Хетафе.

Во втором тайме команды попытались больше поиграть в настоящий футбол – и это дало результат: моментов стало больше, а игра, пожалуй, больше понравилась бы нейтральному болельщику.

В этой игре Хетафе нашел свой шанс – защитник хозяев Хуан Иглесиас сориентировался в штрафной площадке и замкнул сброс после навеса с фланга. Сравняв счет, Хетафе вернулся к своей любимой игре в борьбу – и моменты исчезли.

Итог – действительно боевая ничья 1:1, что сохраняет для Хетафе место в зоне еврокубков. Леванте остается над зоной вылета.

Мальорка же одержала свою первую победу в сезоне, переиграв дома Алавес. Хотя матч был абсолютно равным. 12:12 ударами, 3:3 в створ, 0,74 vs 0,78 по ожидаемым голам. Балеарцы немного лучше боролись (70 успешных дуэлей против 60-ти), но меньше цеплялись за мяч в штрафной (19:25). Даже по хайлайтам никто не имел преимущества.

Так, Алавес имел попадание в перекладину после подачи с углового в исполнении Тенальи. Мальорка же имела два классных удара, которые попали в нарезки в твиттере Ла Лиги – один перед пустыми воротами заблокировал Сивера, а другой после штрафного вытащил голкипер.

Словом, этот поединок должен был завершиться вничью, однако судьба улыбнулась хозяевам. На 37-й минуте они вышли вперед усилиями Асано – и этот гол оказался единственным во встрече. Мальорка выиграла в Примере впервые с 10 мая, однако до сих пор не покинула зону вылета. Алавес продолжишь серию без побед до трех туров, держась десятым.

Жирона расписала ничью с Эспаньолом – Мичел остается без побед, Ванат упустил голевой момент и едва не привез