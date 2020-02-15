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Мальорка одержала минимальную победу над Алавесом: 24-й тур Ла Лиги, матчи субботы

15:57 11 Читати українською
Мальорка одержала минимальную победу над Алавесом: 24-й тур Ла Лиги, матчи субботы
Мальорка – Алавес – 1:0

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Алавес потерпел выездное поражение от Мальорки. Отчёт об этом и других матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 24-й тур

Мальорка – Алавес – 1:0

Голы: Кучо, 64

Нереализованный пенальти: Севилья, 33

Вильярреал – Леванте – начало в 16:30

Гранада – Вальядолид – начало в 22:00

Субботнюю программу испанского уикенда открывал поединок на Балеарских островах, где Мальорка встречалась с Алавесом. Хозяева долго не могли открыть счёт – так, на 33-й минуте выстрел Севильи с пенальти взял голкипер, а на 54-й гол Родригеса отменили из-за офсайда. У гостей с ответом не заладилось, поэтому на 64-й Мальорка таки вышла вперёд – это Кучо сыграл на добивании после того, как Пачеко парировал удар с нескольких метров. Его гол решил судьбу всего противостояния. Мальорка празднует минимальную победу.

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Испания Леванте Леванте Мальорка Мальорка Вильярреал Вильярреал Гранада Гранада Вальядолид Вальядолид Алавес Алавес
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