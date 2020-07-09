Мальорка дома победила Леванте, Эйбар расписал ничью с Леганесом: 35-й тур Ла Лиги, четверг

В рамках очередного тура испанской Примеры провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 35-й тур

Мальорка – Леванте – 1:0

Голы: Кучо 40, Кубо, 84

Эйбар – Леганес – 0:0

Атлетик – Севилья – начало в 23:00

Центральным матчем в испанской программе дня считался поединок между Атлетиком и Севильей, но истинные ценители футбола точно не могли пропустить встречу на Балеарах между Мальоркой, которая ведёт борьбу за выживание, и супертехничным Леванте. В первом тайме команды на двоих провели аж 14 ударов, но только три из них прошли в створ. На 40-й минуте один из них вывел хозяев вперёд – это Кучо головой замкнул подачу Посо. 1:0.

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Во втором тайме инициативу перехватили "лягушки", которые до 80-й минуты провели аж шесть выстрелов из пределов штрафной – причем все они прошли с игры. Мальорка огрызнулась двумя дальними и очень неточными ударами, но счёт всё равно не менялся. В конце концов, наказание за расточительность гостей пришло на 84-й минуте, когда в одной атаке с близкого расстояния белаерцы трижды стреляли по воротам. Последний удар нанёс Куба, установив окончательный счёт встречи – 2:0. Теперь Мальорке до подъёма из зоны вылета не хватает всего трех очков.

Эйбар в родных стенах принимал Леганес, который отставал от Мальорки всего на одно очко. Этот поединок оказался совсем печальным. Чего только стоит карта ударов в створ.

Впрочем, стоит отметить, что практически все выстрелы футболистов проходили из пределов штрафной, но это не имело никакого значения – болельщики на знаменитых балконах возле стадиона Эйбара так и не увидели голов. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой Леганес отстал от Мальорки уже на три зачётных балла.

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