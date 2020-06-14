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Месси установил уникальное достижение Примеры

12:08 110 Читати українською
Месси установил уникальное достижение Примеры
Лионель Месси / ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси отличился в воротах Мальорки и продолжил фантастическую результативную серию в чемпионатах Испании.

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

Лионель Месси стал единственным игроком в истории Ла Лиги, который забил более 20 голов в течение 12 сезонов подряд, информирует Opta.

Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Аргентинец триумфально вернулся в футбол после длительного перерыва – Месси забил гол и дважды ассистировал партнерам, помог уничтожить Мальорку (4:0).

К слову, Месси провел 32 поединка в составе Барселоны в текущем сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 25 голов и 18 ассистов.

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Барселона Барселона Испания Мальорка - Барселона Лионель Месси Лионель Месси
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