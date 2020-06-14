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Мальорка – Барселона: фанат выбежал на поле, несмотря на пустые трибуны – сюрреализм дня в Испании

09:34 17 Читати українською
Мальорка – Барселона: фанат выбежал на поле, несмотря на пустые трибуны – сюрреализм дня в Испании
Фаната выводят с поля / Reuters

Матч 28-го тура Ла Лиги между Мальоркой и Барселоной запомнился не только разгромной победой каталонцев (0:4).

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

Во время матча Мальорка – Барселона на поле внезапно выбежал фанат, чтобы сфотографироваться с Месси.

Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Судья сразу остановил матч, а стюарды вывели болельщика с поля. Интересно, что матч проходил при пустых трибунах.

К слову, Барселона на выезде уничтожила Мальорку (4:0), а главными героями стали Альба и Месси, которые были причастны ко всем четырем мячей в ворота балеарцы.

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blog_ava
Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча
07:30
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