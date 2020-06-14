Мальорка – Барселона: фанат выбежал на поле, несмотря на пустые трибуны – сюрреализм дня в Испании

Матч 28-го тура Ла Лиги между Мальоркой и Барселоной запомнился не только разгромной победой каталонцев (0:4).
Во время матча Мальорка – Барселона на поле внезапно выбежал фанат, чтобы сфотографироваться с Месси.
Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча
Судья сразу остановил матч, а стюарды вывели болельщика с поля. Интересно, что матч проходил при пустых трибунах.
К слову, Барселона на выезде уничтожила Мальорку (4:0), а главными героями стали Альба и Месси, которые были причастны ко всем четырем мячей в ворота балеарцы.
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