Мальорка – Барселона: фанат объяснил, как сумел проникнуть на матч, несмотря на запрет

Личный фанат Месси, который выбежал на поле во время матча 28-го тура Ла Лиги Мальорка – Барселона, рассказал, как сумел осуществить свою хулиганскую выходку.

"Вообще-то я планировал выбежать на поле еще до того, как случилась вся эта история с коронавирусом. Когда узнал, что Барселона приедет в Мальорку, сразу понял: мне нужно селфи с Месси. Лео – мой кумир.

Ла Лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле во время матча Барселоны

Я всю жизнь мечтал встретиться с ним. Но, выбежав на поле, первым я увидел Жорди Альбу и сфотографировался сначала с ним. Затем побежал к Месси, но тот фотографироваться не захотел, по его же словам, из-за вируса. Позже полицейские заставили меня удалить все фото.

Как я смог пробраться на стадион? Все просто: мы с друзьями заранее подъехали к арене, а на 40-й минуте я перелез через двухметровый забор, оказался на трибуне и спокойно спустился прямо в поле", – поделился фанат, который решил остаться анонимом, в комментарии COPE.

Напомним, на 53-й минуте фанат выбежал на поле и попытался сфотографироваться с Месси. Интересно, что поединок состоялся при пустых трибунах, а Барселона уничтожила Мальорку (4:0).

Барселона уничтожила Мальорку: шикарный футбол "блаугранас", перформанс Месси и Альбы, Кубо – бесстрашный самурай