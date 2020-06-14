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Мальорка – Барселона: фанат объяснил, как сумел проникнуть на матч, несмотря на запрет

16:57 25 Читати українською
Мальорка – Барселона: фанат объяснил, как сумел проникнуть на матч, несмотря на запрет
Скандальный фанат с Альбой / AP

Личный фанат Месси, который выбежал на поле во время матча 28-го тура Ла Лиги Мальорка – Барселона, рассказал, как сумел осуществить свою хулиганскую выходку.

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

"Вообще-то я планировал выбежать на поле еще до того, как случилась вся эта история с коронавирусом. Когда узнал, что Барселона приедет в Мальорку, сразу понял: мне нужно селфи с Месси. Лео – мой кумир.

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Я всю жизнь мечтал встретиться с ним. Но, выбежав на поле, первым я увидел Жорди Альбу и сфотографировался сначала с ним. Затем побежал к Месси, но тот фотографироваться не захотел, по его же словам, из-за вируса. Позже полицейские заставили меня удалить все фото.

Как я смог пробраться на стадион? Все просто: мы с друзьями заранее подъехали к арене, а на 40-й минуте я перелез через двухметровый забор, оказался на трибуне и спокойно спустился прямо в поле", – поделился фанат, который решил остаться анонимом, в комментарии COPE.

Напомним, на 53-й минуте фанат выбежал на поле и попытался сфотографироваться с Месси. Интересно, что поединок состоялся при пустых трибунах, а Барселона уничтожила Мальорку (4:0).

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Испания футбольные фанаты Мальорка - Барселона Жорди Альба Жорди Альба Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Мальорка Мальорка
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