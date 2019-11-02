Мальме закончил чемпионат Швеции на втором месте – соперник Динамо не смог вырвать титул в драматической развязке сезона

Концовка чемпионата Швеции подарила невероятную развязку в борьбе за титул. Среди трех претендентов на "корону" был и соперник Динамо в группе Лиги Европы – Мальме.

Чемпионат Швеции, 30 тур

Норчепинг – Юргорден – 2:2

Голы: Лауритсен, 8, Хакшабанович, 14 – Черлстьром, 50, Буйя Турай, 65

Удаление: Тораринссон, 73 (Норчепинг)

Эребру – Мальме – 0:5

Голы: Бенгтсон, 11 Траустасон, 15 Рикс, 57, Розенберг, 61, 67

Хаммарбю – Гекен – 4:1

Голы: Кацаниклич, 35, Джурджич, 67, Линдгрен, 70 (аг), Сольхейм, 90+5 – Нильссон, 51

Перед последним туром на титул осталось трое претендентов – Юргорден (65 очков), Мальме, (62) и Хаммарбю (62 и хуже разница). Все матчи проходили в одно время, поэтому команды не знали о результатах соперников.

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Мальме и Хаммарбю одержали уверенные победы над командами из середины таблицы, а вот Юргорден едва не потерял свой гандикап. Фаворит гонки пропустил два мяча в дебюте матча против Норчепинга и временным лидером таблицы стал именно соперник Динамо, который существенно улучшил свою разницу голов, поиздевавшись с Эребру. Впрочем, праздновать чемпионство Мальме так и не судилось – Юргорден совершил впечатляющий камбэк во втором тайме и таки вырвал спасательное очко, которого оказалось достаточно для триумфа. "Небесно-голубые" довольствовались второй позицией, Хаммарбю – третий.

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К слову, Мальме не может выиграть родной чемпионат уже второй год подряд, хотя до того добывал титул в четырех из пяти сезонов. Зато Юргорден в последний раз заканчивал сезон на первом месте аж в 2005 году.