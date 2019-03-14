Мальме случайно забрал у Челси мячей на 2 тысячи фунтов после матча Лиги Европы

После матча 1/16 финала Лиги Европы между Челси и Мальме произошел странный случай.

Работники шведского клуба после поединка в Англии случайно забрали с собой 20 мячей Челси, каждый из которых стоит 100 фунтов, сообщает издание The Sun.

"Они ценили мои старания", – Шевченко выразил комплименты фанатам Челси

После прилета команды в Швецию Мальме обнаружил, что перепутал мячи и отвез их обратно в Англию. Челси не держит обиду на соперника, ведь это была случайность.

"Я слышал, что Бавария проиграла", – музыкальное поздравление от Клоппа, которое понравится даже немецким болельщикам

К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Челси и Мальме закончился победой подопечных Сарри со счетом 3:0.