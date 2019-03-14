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Мальме случайно забрал у Челси мячей на 2 тысячи фунтов после матча Лиги Европы

21:09 88 Читати українською
Мальме случайно забрал у Челси мячей на 2 тысячи фунтов после матча Лиги Европы
Челси – Мальме

После матча 1/16 финала Лиги Европы между Челси и Мальме произошел странный случай.

55’ Оливье Жиру
74’ Росс Баркли
84’ Каллум Хадсон-Одой
 
Расмус Бенгтсон 73’

Работники шведского клуба после поединка в Англии случайно забрали с собой 20 мячей Челси, каждый из которых стоит 100 фунтов, сообщает издание The Sun.

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После прилета команды в Швецию Мальме обнаружил, что перепутал мячи и отвез их обратно в Англию. Челси не держит обиду на соперника, ведь это была случайность.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Челси и Мальме закончился победой подопечных Сарри со счетом 3:0.

Теги
Лига Европы Челси Челси Мальме Мальме футбольные курьёзы Челси - Мальме
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