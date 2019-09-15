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Мальме перед матчем с Динамо в Лиге Европы обыграл Норчепинг

21:01 45 Читати українською
Мальме перед матчем с Динамо в Лиге Европы обыграл Норчепинг
ФК Мальме

Мальме одержал минимальную победу над Норчепингом в матче 23-го тура чемпионата Швеции.

 

Чемпионат Швеции, 23 тур

Мальме – Норчепинг – 1:0

Гол: Риекс, 56

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Соперник Динамо в Лиге Европы сумел удержать победу над Норчепингом. Единственный гол в отчетном поединке забил Риекс в середине второго тайма. Правда, в конце поединка гости сравняли счет, но судья не засчитал гол из-за офсайда.

После 23-х туров Мальме набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Отставание от лидера составляет всего 2 пункта.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

К слову, уже в четверг, 19 сентября, Мальме посетит Киев, где сыграет против Динамо в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 20:00.

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Мир Норчепинг Норчепинг Динамо Киев - Мальме Мальме Мальме
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