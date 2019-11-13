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Мальме – Динамо: шведы ожидают аншлаг на матче Лиги Европы

15:20 52 Читати українською
Мальме – Динамо: шведы ожидают аншлаг на матче Лиги Европы
Динамо – Мальме / Фото ФК Динамо

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Мальме и Динамо вызвал большой интерес шведских болельщиков.

 

На игру против киевлян осталось меньше двух тысяч свободных билетов, сообщает официальный сайт Мальме.

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Сейчас реализовано около 19 тысяч мест, а общая вместительность местной арены – 21 тысяч. Стоит отметить, что поединок состоится 28 ноября, то есть через две недели. Предыдущий домашний матч Мальме имел значительно более скромную аудиторию – приезд швейцарского Лугано заинтересовал 16789 зрителей.

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Напомним, что в турнирной таблице группы В Динамо и Мальме разделяет всего один пункт – шесть против пяти.

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