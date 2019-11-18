Мальме – Динамо: известна стоимость билетов для украинских болельщиков на матч Лиги Европы

Стала известна стоимость пропусков на поединок 5-го тура группового турнира Лиги Европы 2019/20 между Мальме и Динамо.

Для болельщиков Динамо выделено 600 билетов в гостевой сектор. Стоимость одного билета составит 22 евро. Для его приобретения нужно иметь при себе удостоверение личности, информирует официальный сайт Динамо. По данным пресс-службы Мальме, на поединке ожидается аншлаг. Сейчас продано почти 19 тысяч билетов.

"Сделаем все возможное для сохранения пятнистых сов", – ультрас Динамо о расистском скандале на матче с Шахтером

Напомним, матч 5-го тура Лиги Европы Мальме – Динамо состоится 28-го ноября. Встреча команд на НСК Олимпийский завершилась победой подопечных Алексея Михайличенко (1:0). После 4-х туров Динамо и Копенгаген набрали по 6 очков и возглавляют квартет, у Мальме 5 баллов.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак