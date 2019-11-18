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Мальме – Динамо: известна стоимость билетов для украинских болельщиков на матч Лиги Европы

19:19 73 Читати українською
Мальме – Динамо: известна стоимость билетов для украинских болельщиков на матч Лиги Европы
Виталий Буяльский – герой матча в Киеве / фото из открытых источников

Стала известна стоимость пропусков на поединок 5-го тура группового турнира Лиги Европы 2019/20 между Мальме и Динамо.

 

Для болельщиков Динамо выделено 600 билетов в гостевой сектор. Стоимость одного билета составит 22 евро. Для его приобретения нужно иметь при себе удостоверение личности, информирует официальный сайт Динамо. По данным пресс-службы Мальме, на поединке ожидается аншлаг. Сейчас продано почти 19 тысяч билетов.

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Напомним, матч 5-го тура Лиги Европы Мальме – Динамо состоится 28-го ноября. Встреча команд на НСК Олимпийский завершилась победой подопечных Алексея Михайличенко (1:0). После 4-х туров Динамо и Копенгаген набрали по 6 очков и возглавляют квартет, у Мальме 5 баллов.

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