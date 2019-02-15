Челси в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде переиграл Мальме. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы, 1/16 финала

Мальме – Челси – 1:2

Голы: Кристиансен, 79 – Баркли, 30, Жиру, 58

Лига Европы: Челси и Наполи одержали уверенные победы, Валенсия обыграла Спортинг

Челси в первом матче 1/16 финала встретился со шведским Мальме. "Синие" открыли счет во второй половине первого тайме усилиями Роса Баркли. После перерыва Оливье Жиру удвоил преимущество гостей, но под конец тайма шведам удалось отквитать один мяч благодаря точному удару Кристиансена.

Ответный матч состоится через неделю на Стэмфорд Бридж.