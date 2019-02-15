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Мальме –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

08:27 12 Читати українською
Мальме –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Мальме –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 / ФК Челси

Челси в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде переиграл Мальме. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы, 1/16 финала

Мальме – Челси – 1:2

Голы: Кристиансен, 79 – Баркли, 30, Жиру, 58

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Челси в первом матче 1/16 финала встретился со шведским Мальме. "Синие" открыли счет во второй половине первого тайме усилиями Роса Баркли. После перерыва Оливье Жиру удвоил преимущество гостей, но под конец тайма шведам удалось отквитать один мяч благодаря точному удару Кристиансена.

Ответный матч состоится через неделю на Стэмфорд Бридж.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Мальме - Челси: Четверг 14 февраля 2019

Мальме
Матч окончен
1 : 2
Челси
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