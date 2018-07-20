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Малком заинтересовал Рому

09:20 28 Читати українською
Малком заинтересовал Рому
Малком / Goal.com

Вингер французского Бордо Малком попал в сферу интересов итальянской Ромы.

Представители "волков" встретились с агентами 21-летнего бразильца, уверяет авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своем персональном сайте.

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По информации инсайдера, Рома готова потратить средства, вырученные за трансфер Алиссона в Ливерпуль. Уже в ближайшие дни римляне сформулируют официальное предложение по трансферу Малкома. Также на вингера претендует Эвертон.

Накануне стало известно, что испанская Валенсия – единственный клуб, который выходил на Бордо с предложением по продаже игрока. Ранее он согласился перейти в Интер, но миланцы вынуждены были отказаться от полноценного трансфера бразильца из-за финансового fair-play. Аренда же бразильца жирондинцев не интересует.

В сезоне 2017/18 Малком в Лиге 1 провел 35 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 7 ассистов.

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