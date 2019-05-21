Малком заинтересовал Боруссию Д, но Барселона хочет продать его в Англию

Боруссия Дортмунд проявляет интерес к вингеру Барселоны Малкому, но каталонцы хотят найти более щедрых покупателей.

Бразилец настроен сменить клуб летом, сообщает AS.

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В его трансфере заинтересована дортмундская Боруссия, которая следит за Малкомом еще со времен его выступлений за Бордо. Барселона, в свою очередь, хотела бы продать Малкома в АПЛ, поскольку английские клубы готовы заплатить за него больше.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Малком наиграл лишь 15 матчей, в которых отличился 1 голом и 3 ассистами

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