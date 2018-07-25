Малком прибыл в Барселону: "Моя мечта осуществилась"

Новоиспеченный игрок Барселоны Малком поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом.

Каталонский клуб сегодня объявил о подписании бразильского вингера Бордо Малкома. Соглашение рассчитано на 5 лет. Малком обошелся Барселоне в 41 миллион евро. Кроме этого, Бордо сможет получить еще 1 млн евро в виде бонусов.

Малком официально стал игроком Барселоны

"Это уникальное чувство, радость, моя мечта осуществилась. Я прибыл в лучший клуб на свете, и я надеюсь предоставить поклонникам большую радость. Это наполняет меня счастьем. Я постараюсь помочь своим новым одноклубникам. Я с нетерпением жду с ними встречи. Это уникальное ощущение, и я хочу начать эту новую страницу в моей карьере", – сказал Малком.

Напомним, что Малком был очень близок к переходу в Рому. Римский клуб уже даже объявил о договоренности с Бордо по трансферу бразильца, однако Барселона в последний момент сумела перехватить игрока.