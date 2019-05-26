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Малком подбодрил Барселону после фиаско в Кубке Испании

17:07 42 Читати українською
Малком подбодрил Барселону после фиаско в Кубке Испании
Малком / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Малком поделился впечатлениями от финального поединка Кубка Испании против Валенсии (1:2).

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

"Мы боролись до конца, но этого было недостаточно. В следующем сезоне мы должны сделать больше, чтобы выиграть все титулы.

"Я хочу продолжить работу с Барселоной", – Вальверде после поражения в финале Кубка Испании

Нам нужно поднять голову и продолжить борьбу, чтобы в следующем сезоне достичь большего.

Победа в Ла Лиге – это важный титул, я мечтал выиграть чемпионство с Барселоной. Теперь мы должны пойти за всеми другим трофеями", – цитирует Малкома Mundo Deportivo.

В сезоне Ла Лиги 2018/19 Малком провел 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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