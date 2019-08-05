Малком может уйти из Зенита уже в январе из-за проявления расизма от фанатов

Лига Европы — 14:55 157
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Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
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Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 13:14 597
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Ливерпуль – Ман Сити: Салах изводит Зинченко, но украинец смеется последним и берет Суперкубок Англии в сказочном матчеАнглия — 4 авг 5178