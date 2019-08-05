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Малком может уйти из Зенита уже в январе из-за проявления расизма от фанатов

13:34 244 Читати українською
Малком может уйти из Зенита уже в январе из-за проявления расизма от фанатов
Малком / РИА Новости

Зенит рискует потерять звездного новичка Малкома в ближайшее трансферное окно.

Малком недавно перешел в Зенит из Барселоны за 40 миллионов евро, однако может покинуть Россию уже через полгода вследствие ужасного приема болельщиками клуба. После появления вингера в матче с Краснодаром они затянули песни расистского содержания и вывесили многозначительный баннер.

Фанаты Зенита "тепло" поприветствовали Малкома, который пришел из Барселоны

"Возможно, питерский клуб продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты Зенита не приняли Малкома", – информирует издание РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник из Бразилии.

Малком перешел в Зенит и стал 4-м самым дорогим трансфером Барселоны "на выход"

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