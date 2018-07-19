Малком может оказаться в Валенсии

Вингер французского Бордо Малком в летнее трансферное окно может переехать в испанскую Ла Лигу.

Валенсия – единственный клуб, сделавший предметное предложение по переходу лидера Бордо, сообщает Football Espana.

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Ранее Малкомом интересовались клубы Серии А, АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги. Он даже согласился перейти в Интер, но миланцы вынуждены были отказаться от полноценного трансфера бразильца из-за финансового fair-play.

По информации испанских СМИ, Малком для Валенсии является запасным вариантом. Переговоры по его переходу начнутся лишь тогда, когда левантийцы не смогут подписать форварда ПСЖ Гонсалу Гедеша, который играл в прошлом сезоне за "летучих мышей" на правах аренды.

В сезоне 2017/18 Малком в Лиге 1 провел 35 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 7 ассистов.