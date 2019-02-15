toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Малком может оказаться в Ливерпуле

20:22 65 Читати українською
Малком может оказаться в Ливерпуле
Малком / ФК Барселона

Нападающий Барселоны Малком попал в сферу интересов Ливерпуля.

Английский клуб рассматривает варианты усиления состава в летнее трансферное окно и проявляет интерес к форварду Барселоны Малкому, сообщает Le10Sport.

Ливерпуль может объединить лучшую связку нидерландских защитников

Напомним, Барселона в последний момент перехватила Малкома у итальянской Ромы летом 2018-го года. Тогда каталонцы заплатили Бордо 41 миллион евро.

Вальверде продлил контракт с Барселоной

21-летний бразилец не смог закрепиться в Барселоне, проведя 13 матчей во всех турнирах и забив 3 гола.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Малком Малком Трансферы Барселоны Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Испании Испания Барселона Барселона Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Лион
21:45
Генгам
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук