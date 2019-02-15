Малком может оказаться в Ливерпуле

Нападающий Барселоны Малком попал в сферу интересов Ливерпуля.

Английский клуб рассматривает варианты усиления состава в летнее трансферное окно и проявляет интерес к форварду Барселоны Малкому, сообщает Le10Sport.

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Напомним, Барселона в последний момент перехватила Малкома у итальянской Ромы летом 2018-го года. Тогда каталонцы заплатили Бордо 41 миллион евро.

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21-летний бразилец не смог закрепиться в Барселоне, проведя 13 матчей во всех турнирах и забив 3 гола.