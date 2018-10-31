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Малком готов покинуть Барселону зимой

11:05 46 Читати українською
Малком готов покинуть Барселону зимой
Малком / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный форвард Барселоны Малком может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Малком разочарован своим положением в каталонском клубе и размышляет над сменой команды, сообщает издание Mundo Deportivo.

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21-летний бразилец поговорил с наставником команды Эрнесто Вальверде относительно своего будущего. Малком заявил, что не намерен оставаться в каталонском клубе, если главный тренер на него не рассчитывает.

Напомним, летом Барса в последний момент перехватила бразильца у Ромы, заплатив за него Бордо 41 млн евро.

В нынешнем сезоне Малком провел всего два матча в чемпионате Испании, в которых появлялся на поле со скамейки запасных.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Малком Малком
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