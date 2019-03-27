Малком – главная трансферная цель Интера

Форвард "блаугранас" Малком может покинуть Испанию.

"Нерадзурри" всерьез заинтересованы в приглашении в миланский клуб бразильского нападающего Барселоны Малкома, утверждает Calciomercato.

Барселона предлагает Манчестер Юнайтед двух своих игроков в обмен на Рашфорда

Отмечается, что руководство итальянского клуба решило, что приглашение Малкома – идея фикс для Интера и в Милане приложат максимум усилий, чтобы Малком продолжил карьеру на стадионе Джузеппе Меацца.

Интер уже интересовался игроком прошлым летом, однако тогда Малком решил выбрать Барселону. По информации источника, "нерадзурри" хотят взять бразильца в аренду с опцией дальнейшего обязательного выкупа.

В текущем сезоне Ла Лиги Малком сыграл в 8 матчах за Барселону. Ранее сообщалось, что нападающим интересуется Лацио, Эвертон и Гуанчжоу Эвергранд, который предложил за Малкома 65 млн евро.

Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни