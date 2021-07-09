"Если Гасперини не смог завести Миранчука, то не существует тренера, который сможет. Он не выполняет установки, не участвует в прессинге, все время имитирует. Это человек, привыкший играть на чистых мячах, человек одной команды.

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Смотрим на того же Малиновского и Миранчука – дальше будем разговаривать? Где Малиновский играл в Европе? Откуда мальчик вышел, помните? Он не играл в локомотивах, его никто не облизывал, как эскимо, и не рассказывал, что ты у нас супер-пупер. Малина – пацан, который сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления.

Почему Украина сильнее, чем Россия? Там нет таких зарплат, там политическая и экономическая ситуация такая, что для больших денег вынуждены уезжать. У нас (в России – прим. "Футбол 24") не хотят уезжать. Малиновский – парень, который знает, чего хочет. Через год-два будет в более серьезном чемпионате, чем Италия, в топ-клубах Англии.

Я думаю, что у Миранчуков все не очень хорошо, потому что они неблагодарные люди. Нужно помнить первых тренеров", – цитирует Лахтера Eurosport.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте летом 2019-го, а Миранчук – на год позже. Украинец отыграл за бергамасков 70 матчей в Серии А (16 голов +17 ассистов). У россиянина 4 гола и 2 передачи в 25-ти поединках чемпионата Италии.

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