"У меня не было нападающих на скамье запасных, вообще никаких альтернатив. Впрочем, я очень доволен заработанным очком.

Скука без Малиновского в видеообзоре матча Лацио – Аталанта

Отсутствие Дувана Сапаты было не единственной нашей проблемой. Малиновского, Муриэля и Иличича нам тоже не хватало. Сегодня пострадал еще и Миранчук. В общем, мы можем быть рады ничьей, ведь Лацио попадал в стойку и имел другие моменты", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что Аталанта с 43 очками идет на четвертой строчке Серии А.

Аталанта без Малиновского расписала ничью с Лацио