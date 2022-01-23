"Малиновского, Муриэля и Иличича нам не хватало": Гасперини пожаловался на кадровые проблемы после ничьей с Лацио
11:32 - Читати українською
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал "сухую" ничью с Лацио.
"У меня не было нападающих на скамье запасных, вообще никаких альтернатив. Впрочем, я очень доволен заработанным очком.
Скука без Малиновского в видеообзоре матча Лацио – Аталанта
Отсутствие Дувана Сапаты было не единственной нашей проблемой. Малиновского, Муриэля и Иличича нам тоже не хватало. Сегодня пострадал еще и Миранчук. В общем, мы можем быть рады ничьей, ведь Лацио попадал в стойку и имел другие моменты", – приводит слова Гасперини Football Italia.
Добавим, что Аталанта с 43 очками идет на четвертой строчке Серии А.
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