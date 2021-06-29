"Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления.

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Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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