"Дорогие житомиряне, дорогие украинцы. Уже больше месяца мы защищаем родную землю от агрессии россиян. Они пришли на нашу землю с войной, убивают наших мирных жителей, детей и женщин, разрушают наши дома.

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Мы как футболисты, играющие с украинским флагом... Наше поле боя – футбольное. Мы должны делать максимум, помогать нашей стране и народу в это сложное время. Также хочу сказать о команде, в которой я вырос, – Полесье Житомир. Этой команды долгое время не было на футбольной карте. Обращаюсь ко всем ребятам, оставшимся в Полесье в это сложное время, которые помогают, играют благотворительные матчи, чтобы помогать нашей армии, нашим людям.

Как житомирянин хочу поблагодарить ребят за то, что не бросают команду. Также спасибо всем болельщикам, которые поддерживают Полесье в это сложное время и делают максимум не только для страны, но и для житомирян. Слава Украине! Мы победим! Все будет хорошо", – сказал Малиновский.

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