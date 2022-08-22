Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский довольно странно оценил свой гол за бергамасков в поединке 2-го тура Серии А против Милана.

Малиновский стал одним из главных героев матча Милан – Аталанта, забив единственный гол бергамасков во встрече.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Милан – 1:1

Украинец оригинально отреагировал на это в своем твиттере, написав: "Божий план" рядом с фотографией своего празднования взятия ворот.

Добавим, что Малиновский в ближайшее время должен покинуть Аталанту – наставник команды Джанпьеро Гасперини уже намекает на уход украинца, которого сватают в АПЛ в Тоттенхэм. Также есть интерес со стороны Ноттингема Фореста и Марселя.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя