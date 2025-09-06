Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский присоединился к спаррингу против Ниццы, в котором отметился и забитым мячом.

Товарищеский матч

Ницца – Дженоа – 3:2

Голы: Кевин Карлос, 13, 45, Клос, 86 – Онана, 80, Малиновский, 83 (пен.)

Дженоа минимально уступила Ницце (2:3) в товарищеской встрече, которую провели во время перерыва на поединки сборных. Французы повели в счете благодаря голу Кевина Карлоса, который перед завершением первой половины успел оформить дубль.

"Грифоны" сумели отыграться ближе к концу встречи. Сначала Жан Онана на 80-й минуте сократил отставание, а через 3 минуты Малиновский хладнокровным ударом с пенальти в нижний угол выровнял положение. Удержать хотя бы ничью Дженоа не удалось – Клос на 86-й минуте вырвал победу для Ниццы.

К слову, Малиновский сыграл в 2 официальных матчах за Дженоа в этом сезоне (всего лишь 56 минут на поле), однако еще не отличался результативными действиями.

