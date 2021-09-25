Лидер сборной Украины Руслан Малиновский, которого отсеял из команды Александр Петраков, наконец открыл счет своим голам в сезоне 2021/22.

Премьерной жертвой украинца стал действующий чемпион Италии – миланский Интер.

Интер – Аталанта: Малиновский попал в основной состав на матч Серии А

На 30-ой минуте Аталанта удачно запрессинговала соперника на чужой половине, и мяч оказался в ногах Малиновского. Руслан решил даже не входить в штрафную. Мощный крученый удар с левой – 1:1.

В предыдущем туре против Сассуоло (2:1) Малиновский оформил и свой дебютный ассист. Напомним, что хавбек Аталанты не попал даже в расширенный список сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ.

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