"Моменты были у обеих команд. Это был прекрасный матч между двумя командами, которые пытались выиграть. Мы были близки к поражению из-за пенальти, но и к победе с отмененным голом Пикколи. После замен Интер сильно ускорился, появились удары. Я говорил, что Интер, Милан и Наполи показывают больше, Ювентус вернется. После всего этого будет другая таблица.

Гол Малиновского в видеообзоре феерического матча Интер – Аталанта – 2:2

Малиновский прекрасно приложился к мячу, забил необычайный гол. Все ребята выступили хорошо, хотя в Милане можно проиграть уже через несколько минут. После этого матча мы будем более зрелой и сильной командой", – приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

Добавим, что для Руслана Малиновского это был седьмой матч и первый гол в текущем сезоне.

Аталанта расписала ничью с Интером в игре с незабитым пенальти и отмененным взятием ворот – Малиновский создал два гола