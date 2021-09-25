"Малиновский забил необычайный гол": Гасперини поражен пушкой украинца в матче против Интера
Рулевой Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил выступление Руслана Малиновского в поединке с Интером (2:2).
"Моменты были у обеих команд. Это был прекрасный матч между двумя командами, которые пытались выиграть. Мы были близки к поражению из-за пенальти, но и к победе с отмененным голом Пикколи. После замен Интер сильно ускорился, появились удары. Я говорил, что Интер, Милан и Наполи показывают больше, Ювентус вернется. После всего этого будет другая таблица.
Гол Малиновского в видеообзоре феерического матча Интер – Аталанта – 2:2
Малиновский прекрасно приложился к мячу, забил необычайный гол. Все ребята выступили хорошо, хотя в Милане можно проиграть уже через несколько минут. После этого матча мы будем более зрелой и сильной командой", – приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.
Добавим, что для Руслана Малиновского это был седьмой матч и первый гол в текущем сезоне.
Аталанта расписала ничью с Интером в игре с незабитым пенальти и отмененным взятием ворот – Малиновский создал два гола