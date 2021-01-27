Украинский полузащитник Руслан Малиновский снова отметился результативным выстрелом за свою команду. Видео гола смотрите на "Футбол 24".

В четвертьфинале Кубка Италии Аталанта принимала Лацио. Забив уже на первых минутах, бергамаски к середине тайма уступали сопернику со счетом 1:2.

Малиновский голом помог Аталанте перестрелять Лацио и выйти в полуфинал Кубка Италии

Но на 37-й минуте свое слово сказал наш Руслан Малиновский. Колумбийский форвард хозяев Луис Муриель правым флангом ворвался в штрафную соперника, накрутил нескольких защитников и отбросил в район одиннадцатиметровой отметки, где уже караулил украинец. Выстрел Руслана в правый угол ворот снова выровнял шансы обеих команд на проход в следующий раунд соревнований.

К слову, это первый гол Малиновского в рамках турнира. Матч против Лацио стал для украинца третьим в Кубке Италии. До этого он выходил в прошлом сезоне против Фиорентины (1:2) и в нынешней кампании против Кальяри (3:1).

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