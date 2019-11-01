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Малиновский вышел в финал голосования за лучшего игрока октября в Аталанте – украинец захватил лидерство

15:19 56 Читати українською
Малиновский вышел в финал голосования за лучшего игрока октября в Аталанте – украинец захватил лидерство
Руслан Малиновский с одноклубниками / ФК Аталанта

Круг претендентов на звание лучшего футболиста Аталанты по итогам октября сузился до двух игроков.

Руслан Малиновский и Луис Муриэль набрали больше всего голосов болельщиков во время первого этапа соревнований. Оба вышли во второй тур и претендуют на звание лучшего игрока бергамасков по итогам октября, информирует официальный Twitter Аталанты.

Голосование проходит на официальных клубных страницах в соцсетях – Twitter, Facebook и Instagram. Отметим, что среди пользователей Twitter украинец захватил уверенное лидерство.

Напомним, в матче Лиги чемпионов Манчестер Сити – Аталанта Малиновский забил дебютный гол за итальянскую команду.

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Теги
Италия Луис Муриэль Луис Муриэль Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом
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