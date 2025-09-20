Стал известен основной состав Дженоа на игру четвертого тура Серии А против Болоньи.

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра определился с составом на выездной поединок против Болоньи. Среди тех, кто выйдет с первых минут, оказался и Руслан Малиновский.

Малиновский впервые в сезоне выйдет в стартовом составе Дженоа на игру Серии А

Для 32-летнего украинца это уже второй подряд выход в старте после длительной паузы, вызванной травмой. Напомним, Малиновский был вне игры с апреля и только недавно вернулся в основной состав "грифонов".

Стартовый состав Дженоа: Леали, Нортон-Каффи, Эстигор, Васкес, Мартин, Френдруп, Масини, Витинья, Малиновский, Эллертссон, Коломбо

Напомним, что игра между Комо и Дженоа начнется в 16:00 по киевскому времени.

Малиновский впервые за 5 месяцев сыграл в старте – Дженоа спаслась на поле Комо, цирк чемпионов Европы