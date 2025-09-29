Стал известен основной состав Дженоа на игру пятого тура Серии А против Лацио.

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра определился с составом на домашний поединок против Лацио. Среди тех, кто выйдет с первых минут, оказался и Руслан Малиновский.

Напомним, что в последнем матче Дженоа против Эмполи в кубке Италии украинский полузащитник на поле не появился. Перед отчетной игрой Дженоа пребывает в зоне вылета с двумя баллами, у Лацио – три очка и 14-е место.

Стартовый состав Дженоа: Леали, Нортон-Каффи, Эстигор, Васкес, Мартин, Френдруп, Масини, Витинья, Малиновский, Эллертссон, Коломбо

Напомним, что игра между Дженоа и Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени.

