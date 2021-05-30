"На чемпионате Европы нам выпала очень интересная группа – все соперники разные и по-своему особенные. Мы уже не раз показывали, что умеем играть со всеми командами на хорошем уровне. Так что все зависит только от нас.

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Важно, как мы подготовимся не только в игровом плане, но и в ментальном. Важно будет терпеть – все-таки игры пойдут одна за другой. Важно будет быстро перестраиваться с одной тактики на другую – в зависимости от соперника тренеры наверняка будут ставить нам разные задачи.

Физическая готовность, к слову, может стать определяющим фактором. У подавляющего большинства футболистов на подготовку к Евро будет меньше двух недель, а позади был напряженный сезон, в который многие клубы входили без нормальных сборов. Ведь все помнят, каким было лето прошлого года", – сказал Малиновский в интервью Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове. Уже 3 июня "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

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